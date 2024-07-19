Кукурелья сдержал обещание, покрасив волосы в красный цвет

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сдержал данное обещание и покрасил волосы в красный цвет. 25-летний футболист заявлял, что сделает это, если испанская команда обыграет сборную Англии в финале чемпионата Европы — 2024.

Фото: Личный архив Кукурельи

Фото: Личный архив Кукурельи

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии прошёл на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Испания одержала победу со счётом 2:1.

Таким образом, сборная Испании стала самой титулованной командой чемпионата Европы. На счету «Красной фурии» четыре победы на турнире. Ближайшим преследователем является Германия — три трофея, у Италии и Франции — по два.