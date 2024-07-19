Сердер Сердеров: футболисты — самые недовольные люди, хотя получают большие зарплаты

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал, что не планирует становиться тренером после завершения карьеры игрока.

«Ни в коем случае не рассматриваю тренерскую работу. Мне кажется, нервов не хватит. Моя вспыльчивость сыграет злую шутку. Когда ты тренер, у тебя 25 человек в команде, но ты по-любому плохой человек для 14 футболистов, которые не играют. Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть всё, но они — самые недовольные люди в мире», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30-летний Сердер Сердеров выступает в махачкалинском «Динамо» с 2023 года.

Полностью интервью с Сердером Сердеровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.