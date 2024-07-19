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Сердеров: что-то объясняешь молодому, а в глазах читаешь: «Что ты мне рассказываешь?»

Сердеров: что-то объясняешь молодому, а в глазах читаешь: «Что ты мне рассказываешь?»
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал о реакции молодых футболистов на советы.

«Думаю, что я самый опытный футболист в махачкалинском «Динамо» и один из самых взрослых игроков. У нас же молодая команда, основной костяк — 24-25 лет.

Помогаю и пытаюсь давать советы молодым. Но бывают молодые игроки, которые смотрят, слушают и делают. А некоторые вроде слушают, но в одно ухо залетает, а через другое вылетает. Есть ребята, которым что-то объясняешь, но в его глазах читаешь: «Что ты мне рассказываешь?» Но в целом ребята хорошо относятся к старшим, обращаются по любому вопросу», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30-летний Сердер Сердеров выступает в махачкалинском «Динамо» с 2023 года.

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