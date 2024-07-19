Сердер Сердеров: будь я тренером ЦСКА, разве дал бы шанс такому Сердерову?

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров рассказал о начале взрослой карьеры в московском ЦСКА.

— Предстоящие матчи с ЦСКА для тебя будут особенными?

— Я воспитанник ЦСКА и уже играл против армейцев. Особенный матч будет в Москве на «ВЭБ Арене». Когда я играл в России, строительство стадиона только начиналось, и я там так и не сыграл. Выступая в других чемпионатах, всегда следил за РПЛ и думал, что надо бы сыграть на «ВЭБ Арене», ведь я воспитанник ЦСКА. Сейчас такая возможность будет.

— Осталась обида на ЦСКА?

— Такие обиды бывают в 18 лет, а когда тебе уже 30, оглядываешься назад и всё понимаешь. Сердеров в 16-17 лет начал тренироваться с основой ЦСКА, но у него в конкурентах были Думбия, Муса и Вагнер, а на замене сидел Нецид. Ну как пробиться в основу? Будь я тренером, разве дал бы шанс такому Сердерову?

Прошло время, и все эти иностранцы ушли. А потом у наших молодых ребят, у того же Чалова, появился шанс. Они в нужное время оказались там и сыграли за основу. А кто проявил себя – закрепился. Кто не проявил – поехал дальше. У нас таких шансов не было. Но я считаю, что всё справедливо, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.