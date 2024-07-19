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Сердеров: уровень российского футбола в изоляции падает, но мы ещё вернёмся в еврокубки

Сердеров: уровень российского футбола в изоляции падает, но мы ещё вернёмся в еврокубки
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров оценил уровень российского футбола в условиях отстранения от международных турниров.

«Конечно, уровень нашего футбола в изоляции падает. К нам стало приезжать меньше хороших иностранных футболистов. Сейчас хорошее время, чтобы доверять российской молодёжи, что и происходит. Появляется больше молодых игроков. Правильно, что так делают.

Российские клубы уже практически три года не соревнуются с лучшими командами Европы. Это, конечно, влияет на уровень футбола. Даже на сборах клубы из других стран не играют с российскими командами. Но когда-то это всё закончится, и Россия вернётся в еврокубки, а у нас будут готовые молодые футболисты», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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