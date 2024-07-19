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Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев поделился ощущениями перед дебютом клуба в РПЛ

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев поделился ощущениями перед дебютом клуба в РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем старте клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Мандража перед дебютом «Динамо» в РПЛ у меня никакого нет. Небольшое волнение характерно для большинства игроков команды, это правда. У меня только сомнения по поводу каких-то особенностей подготовки. Они всегда бывают, когда ты на каком-то Олимпе или когда что-то не получается. Работа эта творческая — считать, что им всё известно, могут только те, кто не знает предмет. У тех, кто знает, всегда стоят вопросы. Игроков много, уровень подготовки разный. Всегда есть сомнения по поводу состава.

«Динамо» должно играть так, как в последние годы. А поле уже рассудит, кто больше готов, кто будет доминировать. Это зависит не только от твоего настроя, но и от соперника», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с «Химками» в воскресенье, 21 июля.

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