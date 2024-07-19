«Зенит» представил новую форму на сезон-2024/2025

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях презентовал игровую форму на новый сезон.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».

«Лев — одна из главных составляющих культурного кода Санкт-Петербурга. Он олицетворяет силу, смелость, власть. Он — царь зверей, и неудивительно, что сотни каменных львов украшают царственные и величавые петербургские улицы, мосты, дворцы и парки.

А ещё лев — это символ «Зенита». Это грозный рык, неуступчивость и воля к победе, та самая, которую на финише минувшего сезона проявил петербургский клуб, вырвав из рук соперников принадлежащий ему по праву чемпионский титул. Именно эта львиная воля стала идейной основой новой игровой формы сине-бело-голубых. Главные элементы её дизайна — изображения львов, узнаваемые достопримечательности Петербурга, подчёркивающие неразрывную связь футбольного клуба и его родного города», — написано в заявлении клуба.