Тен Хаг назвал прошедший сезон самым тяжёлым в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил прошедший сезон.

«Знал ли я, уехав в отпуск, что будет дальше? Нет. За исключением того, что у меня оставался ещё год по контракту. Но если в какой-то момент общение [с руководством] ослабевает, то это чувствуется. Это было ясно: в тот период общения было меньше. А до этого оно всегда было, и тоже хорошее. Общение всё чаще должно было исходить от меня. Даже после финала.

Ну, я просто поехал в отпуск, сделав своё дело. Мы профессионально подготовили последние вещи к новому сезону. А потом я был вдали от ситуации, потому что это был очень тяжёлый сезон. Безусловно, это самый тяжёлый сезон, который я когда-либо пережил в качестве тренера.

Устаёшь, особенно в конце. Нужно убедиться, что сохраняешь концентрацию. Если посмотреть правде в глаза, мы проигрывали слишком много матчей. Нужны силы, чтобы каждый раз сохранять концентрацию и мотивацию команды. Игроки разочарованы, разочарованы люди вокруг», — приводит слова тен Хага AD.