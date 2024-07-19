«Локомотив» объявил о досрочном возвращении Погостнова из аренды

Защитник Егор Погостнов досрочно вернулся в московский «Локомотив» из аренды в белорусском «Арсенале». Об этом сообщил официальный сайт железнодорожников.

«Центральный защитник, последние полгода выступавший в белорусском «Арсенале» из Дзержинска, досрочно вернулся из аренды и начнёт новый сезон-2024/2025 с нами.

За основу нашей команды футболист провёл 15 игр и забил один мяч. Во время аренды в «Арсенале» принял участие в 13 матчах и отметился голевой передачей. С возвращением домой, Егор!» — написано в заявлении клуба.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретится с тольяттинским «Акроном». Матч состоится в субботу, 20 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.