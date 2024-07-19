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Байдачный: «Краснодар» — хорошая команда, но с «Ахматом» всегда сложно играть в Грозном

Байдачный: «Краснодар» — хорошая команда, но с «Ахматом» всегда сложно играть в Грозном
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Российский тренер Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я работал в «Ахмате», он всегда хорошо играл на своём поле при поддержке зрителей. Поэтому с «Ахматом» всегда было тяжело играть. Но «Краснодар» — это хорошая команда, поэтому будет интересный матч, в котором сложно предсказать результат», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Краснодар» занял второе место, «Ахмат» — 10-е.

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