Глава «Зенита» Медведев пошутил над «Фламенго» после конфуза с экс-президентом России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в шутку заявил, что после того, как вице-президент «Фламенго» Маркос Браз перепутал его с бывшим президентом России, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, возникает вопрос, того ли полузащитника Клаудиньо хотят купить бразильцы.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить (с улыбкой)?» — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, руководитель «Фламенго» Маркос Браз, выступая в прямом эфире одного из бразильских подкастов, в котором он рассказывал о потенциальном трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо, перепутал председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева с бывшим президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.