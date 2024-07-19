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Глава «Зенита» Медведев пошутил над «Фламенго» после конфуза с экс-президентом России

Глава «Зенита» Медведев пошутил над «Фламенго» после конфуза с экс-президентом России
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в шутку заявил, что после того, как вице-президент «Фламенго» Маркос Браз перепутал его с бывшим президентом России, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, возникает вопрос, того ли полузащитника Клаудиньо хотят купить бразильцы.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить (с улыбкой)?» — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, руководитель «Фламенго» Маркос Браз, выступая в прямом эфире одного из бразильских подкастов, в котором он рассказывал о потенциальном трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо, перепутал председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева с бывшим президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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