Игроки «Зенита» оценили новую форму команды на сезон-2024/2025

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» поделились впечатлениями от новой формы, в которой они будут выступать в сезоне-2024/2025.

«Думаю, это будет победная форма — к столетию нашего клуба», — сказал нападающий Иван Сергеев.

«Стильная форма, она должна быть успешной для нас! И фамилия Мантуан отлично смотрится. Топ!» — отметил нападающий Густаво Мантуан.

«Нравятся львы, их тут много, а у меня как раз есть несколько татуировок со львами», — сказал полузащитник Клаудиньо.

«Не терпится выйти в ней на поле и проявить себя! И биться за «Зенит», за всех пацанов и за болельщиков», — добавил полузащитник Александр Коваленко.

«Ещё и крыло на футболке изображено — да в ней только летать по девяткам. Пушка!» — отметил голкипер Михаил Кержаков.

«Львы есть, мотивы Санкт-Петербурга есть. Всё что нужно!» — заключил полузащитник Александр Ерохин.