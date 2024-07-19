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Виктор Васин покинул «Кайрат»

Виктор Васин покинул «Кайрат»
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Российский защитник Виктор Васин ушёл из казахстанского «Кайрата». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Виктор присоединился к нашей команде в начале 2022 года и с тех пор стал неотъемлемой частью нашего клуба. За время своего пребывания в составе жёлто-чёрных он провёл 68 матчей и забил четыре гола, но его вклад в команду был гораздо больше, чем можно выразить цифрами. Он вдохновлял товарищей по команде, поддерживал нас в трудные моменты и всегда отдавался игре на 100%.

Большая семья ФК «Кайрат» искренне благодарит Виктора за его преданность, трудолюбие и профессионализм! Желаем ему благополучия и успехов во всех начинаниях!» — написано в заявлении клуба.

Виктору Васину 35 лет.

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