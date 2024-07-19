Игрок «Ростова» Щетинин: хочется наконец-то зайти в тройку, побороться за что-то серьёзное

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, чего ждёт от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Чего жду от нового сезона? Хочется уже наконец-то зайти в тройку, побороться за что-то серьёзное», – приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, в эту субботу, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57). Сине-бело-голубые завоевали шестой титул кряду.