БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Худякова не поставят в основной состав «Штурма» за красивые глаза

Нигматуллин: Худякова не поставят в основной состав «Штурма» за красивые глаза
Комментарии

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил австрийский «Штурм» в качестве варианта продолжения карьеры для российского вратаря Даниила Худякова. Ранее Вадим Шпинёв, представитель Даниила Худякова, сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни.

«Что касается перспектив Худякова перейти в топ-лиги из «Штурма», то сначала ему надо перейти туда, стать основным и заиграть, а не думать о других лигах. Это самое главное. В «Штурме» за красивые глаза в основу не поставят, надо себя проявить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Предыдущим клубом 20-летнего Даниила Худякова был московский «Локомотив», который он покинул этим летом.

Материалы по теме
Илья Абаев: у Худякова есть все данные, чтобы уехать из «Штурма» в более сильную лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android