Нигматуллин: Худякова не поставят в основной состав «Штурма» за красивые глаза

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил австрийский «Штурм» в качестве варианта продолжения карьеры для российского вратаря Даниила Худякова. Ранее Вадим Шпинёв, представитель Даниила Худякова, сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни.

«Что касается перспектив Худякова перейти в топ-лиги из «Штурма», то сначала ему надо перейти туда, стать основным и заиграть, а не думать о других лигах. Это самое главное. В «Штурме» за красивые глаза в основу не поставят, надо себя проявить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Предыдущим клубом 20-летнего Даниила Худякова был московский «Локомотив», который он покинул этим летом.