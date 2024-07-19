БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» анонсировал презентацию Эндрика в качестве нового игрока клуба

Мадридский «Реал» анонсировал презентацию Эндрика в качестве нового игрока клуба
Комментарии

Презентация бразильского нападающего Эндрика в качестве нового игрока мадридского «Реала» запланирована на 27 июля. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что в субботу, 27 июля, в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего игрока Эндрика.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес примет Эндрика в «Реал Мадрид Сити» на официальной церемонии подписания контракта, который свяжет нашего нового игрока с клубом на следующие шесть сезонов. После презентации Эндрик пообщается со СМИ в пресс-центре «Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении клуба.

17-летний Эндрик подписал контракт с «Реалом» этой зимой. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

Материалы по теме
Мбаппе повторил слова Роналду на презентации в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил слова Роналду на презентации в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android