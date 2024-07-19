Мадридский «Реал» анонсировал презентацию Эндрика в качестве нового игрока клуба

Презентация бразильского нападающего Эндрика в качестве нового игрока мадридского «Реала» запланирована на 27 июля. Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что в субботу, 27 июля, в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего игрока Эндрика.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес примет Эндрика в «Реал Мадрид Сити» на официальной церемонии подписания контракта, который свяжет нашего нового игрока с клубом на следующие шесть сезонов. После презентации Эндрик пообщается со СМИ в пресс-центре «Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении клуба.

17-летний Эндрик подписал контракт с «Реалом» этой зимой. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.