БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» сообщил о переходе вратаря Одоевского из «Зенита»

«Ростов» сообщил о переходе вратаря Одоевского из «Зенита»
Комментарии

Голкипер Даниил Одоевский перешёл в «Ростов» из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба в телеграм-канале.

Срок арендного соглашения между клубами рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

«Добро пожаловать, Даниил Одоевский! Вратарь петербургского «Зенита» проведёт этот сезон в «Ростове»!

Воспитанник «Газпром»-Академии дебютировал в молодёжной команде в сентябре 2019 года. Также выступал за «Зенит-2» и «Волгарь».

За основную команду «Зенита» впервые сыграл в официальном матче 16 мая 2021 года с «Тамбовом». Всего провёл 11 матчей, девять из которых в РПЛ», — написано в заявлении клуба.

Даниилу Одоевскому 21 год. Он является трёхкратным чемпионом России в составе «Зенита».

Материалы по теме
Серьёзное усиление для ЦСКА и потери «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ
Серьёзное усиление для ЦСКА и потери «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android