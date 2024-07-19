«Ростов» сообщил о переходе вратаря Одоевского из «Зенита»

Голкипер Даниил Одоевский перешёл в «Ростов» из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба в телеграм-канале.

Срок арендного соглашения между клубами рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

«Добро пожаловать, Даниил Одоевский! Вратарь петербургского «Зенита» проведёт этот сезон в «Ростове»!

Воспитанник «Газпром»-Академии дебютировал в молодёжной команде в сентябре 2019 года. Также выступал за «Зенит-2» и «Волгарь».

За основную команду «Зенита» впервые сыграл в официальном матче 16 мая 2021 года с «Тамбовом». Всего провёл 11 матчей, девять из которых в РПЛ», — написано в заявлении клуба.

Даниилу Одоевскому 21 год. Он является трёхкратным чемпионом России в составе «Зенита».