«Милан» объявил о переходе Альваро Мораты

Нападающий сборной Испании Альваро Мората стал игроком итальянского «Милана». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта 31-летнего форварда с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на один год. Альваро Мората будет выступать в «Милане» под седьмым игровым номером.

«За свою карьеру он выступал за мадридский «Реал», «Ювентус», «Челси» и мадридский «Атлетико», проведя в общей сложности 506 матчей и забив 172 гола. Он выиграл два титула Лиги чемпионов УЕФА, один Суперкубок УЕФА, один клубный чемпионат мира по футболу, два титула Ла Лиги, два Кубка короля, один Суперкубок Испании, два титула Серии А, три Кубка Италии, два Суперкубка Италии и один Кубок Англии.

Нынешний капитан сборной Испании провёл 80 матчей за свою национальную команду, забив 36 голов, и выиграл недавний чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА сезона-2022/2023», — написано в заявлении клуба.