Черчесов прокомментировал интерес «Локомотива» к игроку «Ференцвароша» Маркиньосу

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном переходе полузащитника венгерского клуба Маркиньоса в «Локомотив».

— Галактионов мне звонил, интересовался моим мнением. Я его брал в возрасте 21 года, за сезон работы с нами он добавил. В основном Маркиньос играл у меня на левом фланге. На какой позиции его планирует использовать «Локомотив» или другой клуб, я не знаю.

— Сможет заменить Глушенкова?

— Он не 10-й номер, поэтому вряд ли заменит Глушенкова. Но он игрок атаки, который хорошо умеет работать над собой. Другой вопрос, что он не был основным игроком, но за год могло многое произойти. Здесь главный вопрос — насколько игрок сделает клуб сильнее, это главный вопрос при любом трансфере. И вопрос цены-качества. Но здесь тоже только клуб может знать, сколько они готовы отдать за него.

У меня с Маркиньосом никогда проблем не было, поэтому с ним можно работать. Если на него есть спрос, значит, мы не зря его взяли, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.