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«Он большой талант». Спортдиректор «Штурма» высказался о возможном переходе Худякова

«Он большой талант». Спортдиректор «Штурма» высказался о возможном переходе Худякова
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Спортивный директор австрийского «Штурма» Андреас Шикер высказался о возможном переходе российского голкипера Даниила Худякова.

«Есть ещё несколько вещей, которые нужно прояснить. Он большой талант, который долгое время был в поле зрения», — приводит слова Шикера Kronen Zeitung.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 20-летний Даниил Худяков близок к переходу в «Штурм». Отмечалось, что с экс-голкипером московского «Локомотива» согласован контракт на четыре года.

21 июня «Локомотив» объявил, что Худяков покинул стан железнодорожников после истечения срока действия контракта. Вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников в сентябре 2021 года. Всего за «Локомотив» Даниил Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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