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Агент Сафонов: «Алавес» не договорится по Баринову, есть трудности с рабочей визой

Агент Сафонов: «Алавес» не договорится по Баринову, есть трудности с рабочей визой
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что 27-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не перейдёт в «Алавес» в летнее трансферное окно.

«Возможный уход Баринова в Испанию? Не готов обсуждать это, потому что у Баринова была травма. Сложно сказать. Но, думаю, стороны не договорятся. Есть определённые трудности с рабочей визой. К тому же сам Баринов не молодеет», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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