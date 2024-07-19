Агент Рыбуса: предложения уже были, но пока нам это не очень интересно

Агент Роман Орещук, представляющий интересы Мацея Рыбуса, высказался о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Пока ничего сверхъестественного не происходит. Ищем команду. Различные предложения по Мацею уже были, однако пока это нам не очень интересно. Без подробностей. Спешить некуда, ведь есть ещё полтора месяца», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

34-летний Мацей Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Мацей Рыбус провёл семь матчей, в которых отметился одним голом. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.