Корнеев: не вижу ни одного конкурента «Зениту»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что у санкт-петербургского «Зенита» нет конкурентов в Российской Премьер-Лиге.

– Видите хоть какого-то конкурента «Зениту» в предстоящем сезоне или в год столетия петербургского клуба судьба титула решена?

– Я не вижу ни одного конкурента. Тем более что «Зенит» ещё не закончил работу по трансферам, — приводит слова Корнеева Metaratings.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. В тройку лидеров по итогам прошлого сезона вошли также «Краснодар» и «Динамо».