БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: интересно, что из себя будет представлять новый ЦСКА под руководством Николича

Гришин: интересно, что из себя будет представлять новый ЦСКА под руководством Николича
Марко Николич
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с «Ростовом» 20 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересно посмотреть, что из себя будет представлять новый ЦСКА под руководством Николича с «Ростовом», хотя футболисты остались прежние. Но я только приехал из Ростова, и там было +40 градусов, поэтому не знаю, как будет проходить игра, ведь будут очень тяжёлые условия. Зная Николича, ЦСКА сыграет от обороны. «Ростов» — хорошая команда, которая здорово играла в конце прошлого сезона. Поэтому Карпин не будет отходить от своих принципов и сыграет по схеме 4-3-3 в атаку и с высоким прессингом.

Но это будет только 1-й тур РПЛ, команды только входят в сезон. ЦСКА хорошо отыграл в международном Братском кубке, но товарищеские игры и официальные матчи — это совсем разные вещи. Конечно, хочется, чтобы ЦСКА выиграл, но будет тяжело, потому что «Ростов» тоже сыгранная команда, где состав практически не поменялся. А сыгранность очень много значит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Какие высоты ждут Марко Николича и ЦСКА в сезоне-2024/2025?
Какие высоты ждут Марко Николича и ЦСКА в сезоне-2024/2025?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android