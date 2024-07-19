Гришин: интересно, что из себя будет представлять новый ЦСКА под руководством Николича

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России, в котором армейцы сыграют с «Ростовом» 20 июля.

«Интересно посмотреть, что из себя будет представлять новый ЦСКА под руководством Николича с «Ростовом», хотя футболисты остались прежние. Но я только приехал из Ростова, и там было +40 градусов, поэтому не знаю, как будет проходить игра, ведь будут очень тяжёлые условия. Зная Николича, ЦСКА сыграет от обороны. «Ростов» — хорошая команда, которая здорово играла в конце прошлого сезона. Поэтому Карпин не будет отходить от своих принципов и сыграет по схеме 4-3-3 в атаку и с высоким прессингом.

Но это будет только 1-й тур РПЛ, команды только входят в сезон. ЦСКА хорошо отыграл в международном Братском кубке, но товарищеские игры и официальные матчи — это совсем разные вещи. Конечно, хочется, чтобы ЦСКА выиграл, но будет тяжело, потому что «Ростов» тоже сыгранная команда, где состав практически не поменялся. А сыгранность очень много значит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.