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Терёхин: у «Динамо» будут проблемы в игре с «Факелом» — не приехали игроки с Кубка Америки

Терёхин: у «Динамо» будут проблемы в игре с «Факелом» — не приехали игроки с Кубка Америки
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Российский тренер Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Динамо» будут проблемы в матче с «Факелом», потому что часть футболистов ещё не приехали с Кубка Америки и Бальбуэна уехал на Олимпиаду. Ну а также это первый матч, поэтому пока непонятно состояние команд. Зависит от того, как клубы готовились к сезону. Но по игре динамовцы должны обыгрывать «Факел», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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