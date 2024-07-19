Терёхин: у «Динамо» будут проблемы в игре с «Факелом» — не приехали игроки с Кубка Америки

Российский тренер Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«У «Динамо» будут проблемы в матче с «Факелом», потому что часть футболистов ещё не приехали с Кубка Америки и Бальбуэна уехал на Олимпиаду. Ну а также это первый матч, поэтому пока непонятно состояние команд. Зависит от того, как клубы готовились к сезону. Но по игре динамовцы должны обыгрывать «Факел», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.