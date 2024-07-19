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«Акрон» представил вторую форму на первый сезон в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях представил второй комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

Видео доступно в аккаунте клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Время сказок пришло наяву», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Акрон»

Отмечается, что комплект формы посвящён майолике культурного центра «Автоград» в Тольятти.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

В 1-м туре предстоящего сезона чемпионата России «Акрон» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится 20 июля. Начало игры — в 15:00 по московскому времени.