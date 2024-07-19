Гришин: «Зенит» на 99,9% опять станет чемпионом, они ослабили другие команды

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о «Зените».

«Я уже на протяжении шести лет говорю, что «Зенит» лучше всех укомплектован, поэтому легко может играть вдолгую. Мы увидели, что «Зенит» ослабил другие команды, взяв у них лидеров – Глушенкова, Горшкова и Волкова, а также усилил скамейку запасных. Если играть вдолгую, то это хорошо для ротации, ведь есть травмы и дисквалификации.

«Зенит» — однозначный претендент на первое место, причём на 99,9% клуб опять станет чемпионом, если не случится какого-то форс-мажора. В группе догоняющих будут бороться «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». В стан красно-белых пришёл новый тренер, но пока непонятно, что из себя представляет команда, хотя по играм они смотрелись интересно.

«Ростов» также может постараться зацепиться за тройку, если хорошо начнёт. «Локомотиву» же будет сложно бороться за высокие места, смотря на те трансферы, которые происходят в клубе. Но нужно бороться только за чемпионство, потому что помнят только чемпионов, а через месяц уже забудут серебряных и бронзовых призёров», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.