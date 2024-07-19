Корнеев: Виллиан Жозе — замена Александру Соболеву

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о нападающем московского «Спартака» Виллиане Жозе.

– Виллиан – это качественный игрок. Но я никак не пойму, почему с возможностями «Спартака» они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года? Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития «Спартака», покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!

– Это замена Соболеву, который может уйти в «Зенит»?

– Без всякого сомнения, Виллиан Жозе – замена Соболеву, — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.