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В Воронеже организуют трансляцию матча 1-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Факел»

В Воронеже организуют трансляцию матча 1-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Факел»
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На Адмиралтейской площади Воронежа будет организована прямая трансляция матча 1-го тура чемпионата России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Факел». Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа в телеграм-канале.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч состоится в субботу, 20 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Фото: Администрация Воронежа

«Посетить Адмиралтейскую площадь 20 июля и в другие дни игр смогут все желающие без ограничения возраста. Однако необходимо помнить, что здесь, как и на любом массовом мероприятии, будут действовать усиленные меры безопасности. Пропуск болельщиков начнётся за час до начала матчей через два входа, оборудованных рамками металлодетектора в районе Успенского Адмиралтейского храма и с другой стороны – в непосредственной близости к входной группе на площадь. Сотрудники специализированной охранной организации будут проводить досмотр, а также следить за правопорядком во время матча», — написано в сообщении.

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