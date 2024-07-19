Щетинин: Карпин правильно говорит, задача «Ростова» — не вылететь

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин назвал главную задачу жёлто-синих на новый сезон Российской Премьер-Лиги.

– После первой пресс-конференции Валерий Карпин скажет, что задача на сезон – не вылететь. Вам не кажется, что «Ростов» по составу должен быть как минимум в пятёрке?

– Это же только «на бумаге». Надо смотреть на поле. Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача – не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше – посмотрим, – приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, в эту субботу, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 43 очка. Чемпионом страны стал «Зенит» (57). Сине-бело-голубые завоевали шестой титул кряду.