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Терёхин: наконец-то в «Ахмат» пришёл хороший тренер Адиев — «Краснодару» будет тяжело

Терёхин: наконец-то в «Ахмат» пришёл хороший тренер Адиев — «Краснодару» будет тяжело
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Российский тренер Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наконец-то в «Ахмат» пришёл хороший новый тренер Адиев, с которым я вместе учился. Он местный, всё знает и является опытным специалистом. Поэтому «Краснодару» в предстоящем матче будет очень тяжело. «Краснодар» постоянно плохо играл на выездах, мало побед и одни ничьи», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Краснодар» занял второе место, «Ахмат» — 10-е.

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