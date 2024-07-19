Терёхин: наконец-то в «Ахмат» пришёл хороший тренер Адиев — «Краснодару» будет тяжело

Российский тренер Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«Наконец-то в «Ахмат» пришёл хороший новый тренер Адиев, с которым я вместе учился. Он местный, всё знает и является опытным специалистом. Поэтому «Краснодару» в предстоящем матче будет очень тяжело. «Краснодар» постоянно плохо играл на выездах, мало побед и одни ничьи», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Краснодар» занял второе место, «Ахмат» — 10-е.