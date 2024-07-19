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Терёхин: матч «Локомотив» — «Акрон» — загадка, у тольяттинцев полностью поменялся состав

Терёхин: матч «Локомотив» — «Акрон» — загадка, у тольяттинцев полностью поменялся состав
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Российский тренер Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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«Акрон» полностью поменял свой состав, у них ушло около 10 футболистов, но пришло столько же. Поэтому матч с «Локомотивом» является загадкой, так как непонятно, как будет выглядеть «Акрон». Но в СМИ говорят, что тольяттинцы подбирают хороших футболистов. Дай бог, чтобы они были конкурентоспособными», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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