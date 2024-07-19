Сеск Фабрегас подписал новый контракт с «Комо» в качестве главного тренера — Романо

Испанский тренер Сеск Фабрегас подписал новый контракт с итальянским «Комо». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 37-летний испанский специалист заключил четырёхлетний контракт с итальянским клубом, в котором он завершил карьеру футболиста. Ранее сообщалось, что Фабрегас получал предложение войти в тренерский штаб «Челси». В прошлом сезоне Сеск Фабрегас де-факто руководил командой, у специалиста не было необходимой тренерской лицензии.

После 38 матчей в сезоне-2023/2024 «Комо» занял второе место в Серии В и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии. Команда набрала 73 очка. Победителем Серии В стала «Парма», заработав 76 очков.