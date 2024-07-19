Корнеев — о Сперцяне: вбросы о «Жироне» не соответствует действительности

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Насколько я знаю, эти вбросы о «Жироне» не соответствуют действительности и сделаны для того, чтобы показать свою фиктивную работу. Что касается ценников на ведущих игроков чемпионата, то почему он должны быть не завышены? Здесь надо смотреть по каждому в отдельности, учитывая срок окончания действующего контракта», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.