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Кирьяков: «Динамо» будет непросто с «Факелом» — у них остался осадок из-за прошлого сезона

Кирьяков: «Динамо» будет непросто с «Факелом» — у них остался осадок из-за прошлого сезона
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025, в котором московское «Динамо» сыграет с «Факелом». Встреча состоится 20 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда в первых матчах фавориты, как правило, играют немножко не так, как хотелось бы. Это связано с нервозностью, потому что старт нового чемпионата, поэтому матчи получаются скомканными. «Динамо» — фаворит в матче с «Факелом». Однако основная проблема клуба — это отсутствие основных футболистов из-за Кубка Америки, а также у игроков, наверное, остался психологический осадок после упущенного чемпионства. Жду, что будет непростой матч, но через это надо проходить, поэтому надо проявлять характер и забирать три очка, которые очень важны на старте сезона», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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