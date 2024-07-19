Александр Гришин: отъезд Файзуллаева на Олимпиаду — большая потеря для ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о московском клубе.

«Отъезд Файзуллаева на Олимпиаду — большая потеря для ЦСКА. Это хорошо для имиджа Аббоса. Если он сыграет хорошо на Олимпийских играх, то поднимет свою трансферную стоимость. С моей точки зрения, для ЦСКА это проблема, что уехал один из ведущих футболистов и его не будет в игре за армейцев. Если выпадают один-два ведущих игрока, то для любой команды это проблема. Нельзя сказать, что он незаменимый, но он один из тех игроков, которые в атаке создают остроту и моменты. Однако Олимпиада может быть только раз в жизни, поэтому не поехать – это тоже неправильно.

Что касается новичков, то пока ничего не могу сказать по Секу Койта, потому что в последней игре он вышел на 10 минут и пока не вписан в команду, как и Жемалетдинов. Но всё покажут игры. Должно пройти четыре-пять туров, чтобы дать определённый срез по новичкам армейцев и по игре команды. Потому что можно хорошо сыграть один матч, а в другом проявить себя не очень хорошо», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.