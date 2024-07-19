«Я сказал ему не плакать». Паредес — о травме Месси в финале Кубка Америки — 2024

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал, как он отреагировал на травму лодыжки нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси, которую он получил во втором тайме финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). После получения повреждения Месси был заменён, после чего заплакал на скамейке запасных.

«Когда Месси получил травму, это была трудная ситуация. Я старался не смотреть на него, чтобы не поддаться эмоциям. Я сказал ему, чтобы он не плакал и оставался спокойным, потому что он пример для нас.

Важно то, что мы достигли нашей цели. Де Пауль сказал, что мы хотели выиграть трофей для Месси. Это именно то, что мы все чувствовали. Он наш капитан, и мы хотели, чтобы он был счастлив», — приводит слова Паредеса Sport.es.

Лионель Месси сыграл в теннис: