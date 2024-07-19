БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я сказал ему не плакать». Паредес — о травме Месси в финале Кубка Америки — 2024

«Я сказал ему не плакать». Паредес — о травме Месси в финале Кубка Америки — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал, как он отреагировал на травму лодыжки нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси, которую он получил во втором тайме финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). После получения повреждения Месси был заменён, после чего заплакал на скамейке запасных.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Когда Месси получил травму, это была трудная ситуация. Я старался не смотреть на него, чтобы не поддаться эмоциям. Я сказал ему, чтобы он не плакал и оставался спокойным, потому что он пример для нас.

Важно то, что мы достигли нашей цели. Де Пауль сказал, что мы хотели выиграть трофей для Месси. Это именно то, что мы все чувствовали. Он наш капитан, и мы хотели, чтобы он был счастлив», — приводит слова Паредеса Sport.es.

Материалы по теме
Де Пауль — о финале Копы: когда мы увидели, как плачет Месси, то сказали: «Это для него»

Лионель Месси сыграл в теннис:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android