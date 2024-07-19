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Сердеров объяснил, почему ЦСКА ни разу не становился чемпионом России после ухода Слуцкого

Сердеров объяснил, почему ЦСКА ни разу не становился чемпионом России после ухода Слуцкого
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров ответил на вопрос, почему ЦСКА ни разу не становился чемпионом России после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

«В ЦСКА же всё поменялось. Не знаю, связано ли это с уходом Слуцкого. Просто раньше и иностранцы были сильнее, и команда в целом. Даже россияне, игравшие в ЦСКА, входили в сборную. Состав был топовый – там любой иностранец спокойно заиграл бы в топ-5 лиг Европы. Сейчас такого нет», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и привёл его к трём титулам чемпиона России и двум победам в Кубке России. После того как Леонид Викторович покинул клуб, армейцы больше не становились чемпионами РПЛ.

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