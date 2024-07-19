Сердеров объяснил, почему ЦСКА ни разу не становился чемпионом России после ухода Слуцкого

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров ответил на вопрос, почему ЦСКА ни разу не становился чемпионом России после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

«В ЦСКА же всё поменялось. Не знаю, связано ли это с уходом Слуцкого. Просто раньше и иностранцы были сильнее, и команда в целом. Даже россияне, игравшие в ЦСКА, входили в сборную. Состав был топовый – там любой иностранец спокойно заиграл бы в топ-5 лиг Европы. Сейчас такого нет», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год и привёл его к трём титулам чемпиона России и двум победам в Кубке России. После того как Леонид Викторович покинул клуб, армейцы больше не становились чемпионами РПЛ.