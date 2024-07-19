Тен Хаг: если завтра боссы «Манчестер Юнайтед» найдут тренера получше, я уйду из клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно своего будущего в английском клубе.

«Если завтра руководство «Юнайтед» найдёт кого-то, кто, по их мнению, лучше [меня], то я уйду. Всё очень просто. Таковы механизмы в футболе, которые нужно уважать. В таком клубе, как этот, совершенно ясно: если ты не выигрываешь, у тебя проблемы.

Давайте смотреть правде в глаза. Если вы проигрываете слишком много матчей, то нужны силы, чтобы каждый раз сохранять команду сосредоточенной и мотивированной. Футболисты, как и люди вокруг вас, начинают разочаровываться», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ.

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