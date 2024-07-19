Олег Терёхин: все московские клубы будут пытаться создавать конкуренцию «Зениту»

Российский тренер Олег Терёхин поделился ожиданиями от грядущего сезона РПЛ, который стартует завтра, 20 июля.

«Я уверен, что в предстоящем сезоне многие клубы захотят взять чемпионство. В прошлом году «Спартак» и «Локомотив» отвалились рано, но у красно-белых поменяли тренера, а у железнодорожников произошли хорошие приобретения. Поэтому все московские клубы будут бороться и пытаться создавать конкуренцию «Зениту».

Однако это будет тяжело, потому что питерцы забрали всех хороших россиян из других команд, а также берут иностранцев. Поэтому «Зенит» — главный претендент на золото в РПЛ. Но в прошлом году они из четырёх матчей проиграли три встречи, пропустив вперёд «Краснодар» и «Динамо», поэтому в этом году может быть то же самое», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сколько стоят молодые футболисты: