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Спортдиректор «Оренбурга» — о Дзюбе: в каменном веке он был самым тяжёлым соперником

Спортдиректор «Оренбурга» — о Дзюбе: в каменном веке он был самым тяжёлым соперником
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, ранее игравший за клуб на позиции защитника, назвал нападающего, которому ему было тяжелее всего противостоять.

«Дзюба. Мы с Адесойе часто дискутировали на эту тему. С Дзюбой реально тяжело играть. Вот у них [«Зенита»] была пара Азмун и Дзюба, и с Дзюбой было очень неудобно. То есть он так располагался, играл спиной к воротам корпусом, что просто реально не подлезть. Очень тяжело. Это было в каменном веке, но тогда реально он самый тяжёлый был», — приводит слова Андреева Legalbet.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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