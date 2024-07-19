«Потеряли Месси, Хави, меня». Куман раскритиковал «Барселону» за отношение к её легендам

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подверг критике руководство сине-гранатовых во главе с президентом Жоаном Лапортой.

«Я понимаю интерес к Нико [Уильямсу], ведь он отличный игрок. Однако в последние годы проблема «Барсы» заключается в том, что убрали Месси, убрали меня, Хави… Я считаю, что стоит уважать легенд клуба. Это гораздо важнее, чем борьба за футболиста. «Барса» должна быть на высоте, но в последнее время она не всегда конкурентоспособна. Думаю, это из-за руководства, поскольку оно плохо работает», — приводит слова Кумана AS.

Нидерландский специалист тренировал «Барселону» с 2020 по 2021 год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс близок к переходу в каталонский клуб.

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