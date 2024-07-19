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Капитан «Динамо» Махачкала Сердеров: уход Бердыева был неожиданным, мы расстроились

Капитан «Динамо» Махачкала Сердеров: уход Бердыева был неожиданным, мы расстроились
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался об уходе Курбана Бердыева из команды.

«Для нас уход Бердыева с поста главного тренера был очень неожиданным, мы только привыкли к Бердыеву. Расстроились, конечно. Он внёс большой вклад в игру «Динамо». Пришёл Биджиев, с которым я тоже был знаком: он в своё время был помощником тренера в «Анжи».

Хасанби Эдуардович не стал ничего резко менять: только что-то добавил к фундаменту, который уже был. Поэтому получилась хорошая смесь и удалось решить поставленную задачу. Возможно, если бы пришёл кто-то другой, то что-то поменялось бы в худшую сторону и не получилось бы. Бывает, когда тренер приходит по ходу сезона, то начинает менять состав и начинать строительство команды заново. А Биджиев — это человек с Кавказа, он работал в Махачкале, поэтому его многие знают, и получилось чётко», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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