Сердер Сердеров предположил, почему пауза в тренерской карьере Аленичева затянулась

Бывший нападающий «Енисея» Сердер Сердеров поделился мнением о том, почему затянулась пауза в карьере российского специалиста Дмитрия Аленичева. Напомним, Аленичев занимал должность главного тренера «Енисея» с 2017 по 2019 год.

«Мы играли в ФНЛ и решили задачу, выйдя в РПЛ. Аленичев — это хороший специалист. При нем играли в интересный футбол. Понятное дело, что ФНЛ мало кто смотрит. Но он ставил спартаковский стиль, всё через пас и красивую игру. Не понимаю, почему после «Енисея» Аленичев никого не тренировал. Может быть, не хочет брать обычные клубы», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сердеров выступал в составе «Енисея» с 2017 по 2018 год.

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