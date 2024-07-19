Экс-игрок «Спартака» Давыдов: тяжело понять, кто способен дать бой «Зениту»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что пока не знает, какая из команд сможет составить конкуренцию «Зениту».

«Можно ли сразу отдать «Зениту» чемпионство или кто-то составит ему конкуренцию? Конечно, «Зенит» — явный фаворит на бумаге, по составу. Вопрос в том, будут иностранцы единым целым или нет. Потому что пишут, Клаудиньо и Вендел уйдут. Не знаю, как это скажется на «Зените». А так, конечно, может, кто-то и даст бой. Сейчас тяжело понять, кто способен это сделать. Интересно будет посмотреть на первые пять туров», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны. В нынешнем сезоне коллектив Семака уже успел завоевать Суперкубок России.