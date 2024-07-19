Чемпион мира Боатенг получил условный штраф за нанесение телесных повреждений экс-девушке

Бывший центральный защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг получил наказание в виде условного штрафа за нанесение телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, общая сумма условного штрафа составляет € 200 000. Наказание станет реальным в том случае, если чемпион мира 2014 года совершит ещё одно правонарушение. Тогда Боатенг будет обязан выплачивать по € 5000 на протяжении 40 дней.

Кроме того, суд обязал экс-защитника сборной Германии перевести в общей сложности € 100 000 благотворительным организациям.

В 2021 году суд Мюнхена впервые постановил, что Боатенг должен выплатить штраф в размере € 1,6 млн. Однако затем это наказание было пересмотрено по второй инстанции, в результате чего штраф был снижен до € 1,2 млн. Позже данное решение было нивелировано Верховным судом Баварии.

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