Андрей Синицын: не удивлюсь, если «Акрон» в первом туре РПЛ обыграет «Локомотив»

Экс-вратарь «Акрона» Андрей Синицын поделился мнением о предстоящем матче тольяттинцев с «Локомотивом» в стартовом туре РПЛ.

«Не удивлюсь, если «Акрон» в первом туре РПЛ обыграет или сыграет вничью с «Локомотивом». Для тольяттинцев такие результаты будут положительными. В этом матче всё может быть, но многое зависит от настроя и готовности команды, ведь это только первая игра», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).