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Андрей Синицын: не удивлюсь, если «Акрон» в первом туре РПЛ обыграет «Локомотив»

Андрей Синицын: не удивлюсь, если «Акрон» в первом туре РПЛ обыграет «Локомотив»
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Экс-вратарь «Акрона» Андрей Синицын поделился мнением о предстоящем матче тольяттинцев с «Локомотивом» в стартовом туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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П1
X
П2

«Не удивлюсь, если «Акрон» в первом туре РПЛ обыграет или сыграет вничью с «Локомотивом». Для тольяттинцев такие результаты будут положительными. В этом матче всё может быть, но многое зависит от настроя и готовности команды, ведь это только первая игра», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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