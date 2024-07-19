УЕФА оценит поведение Родри и Мораты, скандировавших, что «Гибралтар — испанский»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении инспектора по этике и дисциплине, призванного оценить потенциальный факт нарушения регламента организации футболистами сборной Испании Родри и Альваро Моратой, которые во время празднования победы «Фурия Роха» на чемпионате Европы — 2024 скандировали «Гибралтар — испанский». Об этом информирует сайт УЕФА.

Подчёркивается, что дополнительная информация по этому делу будет предоставлена в надлежащее время.

Церемония празднования победы испанской национальной команды на Евро-2024 состоялась 15 июля и прошла в Мадриде.

Напомним, в финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: