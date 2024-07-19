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«Через неделю я умру». Экс-игрок «Реала» ван дер Ваарт — о предложении заняться спортом

«Через неделю я умру». Экс-игрок «Реала» ван дер Ваарт — о предложении заняться спортом
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Реала» Рафаэль ван дер Варт отреагировал на предложение журналиста заниматься спортом в течение месяца.

«Если я сделаю по-твоему, через неделю я умру», – приводит слова ван дер Варта AS.

За сборную Нидерландов Рафаэль играл на трёх подряд чемпионатах Европы (2004, 2008 и 2012) и двух чемпионатах мира (2006 и 2010). Выиграл бронзу чемпионата Европы 2004 года и серебро чемпионата мира 2010 года. Входит в пятёрку футболистов, проведших наибольшее количество матчей за сборную Нидерландов за всю историю.

В августе 2016 года он перешёл в датский клуб «Мидтьюлланн», подписав двухлетний контракт. Отыграв два года в «Мидтьюлланне» перешел в другой клуб датской Суперлиги —«Эсбьерг», где принял участие в трёх играх, получил травму на тренировке и принял решение завершить карьеру.

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