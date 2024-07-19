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Сердеров: в Европе смотрят так: если российский футболист — значит, зажравшийся

Сердеров: в Европе смотрят так: если российский футболист — значит, зажравшийся
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Бывший нападающий польской «Краковии» и венгерского «Мезёкёвешда» Сердер Сердеров рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.

— За следующие пять лет ты сменил семь команд. Почему так много?
— После «Енисея» мне начали давать контракты на год. В Европе смотрят так: российский футболист – значит, зажравшийся и заработал много денег, поэтому давай подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах.

Приехал в Польшу, подписал на год контракт, но играл не особо. Дальше перехожу в одну-другую команду, играю — предлагают новый контракт, но я уже хочу большего в плане зарплаты и уровня команды. Поэтому иду в следующий клуб. Где было не очень, я спускался на уровень ниже, где получалось — поднимался уровнем повыше. Единственный долгий контракт был с венгерским «Мезёкёвешдом», но там я получил травму, поэтому начались разногласия с клубом и дошло до суда. Я в одностороннем порядке разорвал контракт с венгерским клубом, потому что они нарушили все договорённости, — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сердеров выступал за польскую «Краковию» с 2018 по 2019 год. Затем нападающий стал игроком хорватского «Интера Запрешич» (2019-2020 г.). С 2020 по 2021 год Сердеров играл за «Мезёкёвешд».

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